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Результаты матчей ВХЛ 12 февраля

Результаты матчей ВХЛ 12 февраля
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Сегодня, 12 февраля, состоялись шесть матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Звезда
Москва
1:0 Удот – 10:13 (5x5)     1:1 Панкратов (Брютов, Яппаров) – 24:38 (5x4)     1:2 Аверочкин (Кузьминов, Шамшурин) – 25:25 (5x4)     2:2 Екимов – 46:53 (5x5)     3:2 Горбунов (Климонтов, Матюшин) – 62:52 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
1 : 0
Б
Зауралье
Курган
1:0 Волгин – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
7 : 3
Омские Крылья
Омск
0:1 Малов (Сысоев, Мирзабалаев) – 06:48 (5x5)     1:1 Казаков (Вихарев) – 10:28 (5x5)     2:1 Сердюк (Вихарев, Казаков) – 11:29 (5x4)     3:1 Перевалов (Соколов, Захаров) – 23:28 (5x5)     4:1 Овчинников (Апальков, Крюков) – 24:17 (5x5)     4:2 Мирзабалаев (Калинин, Лазарев) – 28:44 (5x4)     5:2 Соколов (Дюрягин, Апальков) – 32:37 (5x4)     6:2 Нургалиев (Казаков, Вихарев) – 36:56 (5x5)     6:3 Орлов (Калинин, Малов) – 52:36 (5x5)     7:3 Сердюк (Казаков, Вихарев) – 55:41 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Окончен
2 : 1
ХК Юнисон-Москва
Москва
1:0 Мингалеев (Маклозян) – 12:58 (5x5)     2:0 Литвинов (Сафонов, Шабловский) – 19:56 (5x5)     2:1 Ртищев (Рыжов) – 36:15 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 Гребенщиков (Лисов, Яруллин) – 22:28 (5x4)     0:2 Дишковский – 46:47 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
0 : 0
ОТ
Кристалл
Саратов

Лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург» (51 игра и 78 очков). На втором месте – «Динамо» из Санкт-Петербурга (52 матча), набравшее 76 очков. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 51 матча.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульским АКМ со счётом 4-0.

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