Результаты матчей ВХЛ 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, состоялись шесть матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург» (51 игра и 78 очков). На втором месте – «Динамо» из Санкт-Петербурга (52 матча), набравшее 76 очков. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 51 матча.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульским АКМ со счётом 4-0.