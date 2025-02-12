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Результаты матчей МХЛ 12 февраля

Результаты матчей МХЛ 12 февраля
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12 февраля прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
6 : 1
Тайфун
Приморский край
1:0 Фролов (Майстренко, Елсуков) – 16:01 (5x5)     2:0 Соловьёв (Зайцев) – 21:19 (5x5)     3:0 Зайцев – 25:18 (5x5)     4:0 Порошков (Окунев) – 29:08 (5x5)     5:0 Майстренко (Паутов, Шуравин) – 34:09 (5x5)     6:0 Соловьёв (Зайцев, Матвейко) – 35:29 (5x5)     6:1 Строчкин – 41:46 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Спутник
Альметьевск
1:0 Столяров (Гизятов, Семенёнок) – 01:35 (5x5)     1:1 Калимуллин (Бикташев) – 21:44 (5x5)     2:1 Гизятов (Анохин, Решетников) – 34:02 (5x4)     3:1 Сиразетдинов (Курбатов, Марчинский) – 36:35 (5x5)     3:2 Хусаенов (Никитин) – 51:04 (5x5)     4:2 Соколов (Анохин) – 56:16 (5x5)     5:2 Любалин – 58:29 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
2 : 3
Алмаз
Череповец
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Локо
Ярославль
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
6 : 3
Сахалинские Акулы
Сахалинская область

По состоянию на 12 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 70 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (68). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

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