Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о соотечественнике, форварде хоккейного клуба СКА Иване Демидове во время паузы регулярного чемпионата НХЛ.

«Работай, и всё будет хорошо. Самое главное — не хвастайся. Не нужно зазнаваться, потому что когда кто-то начинает выпендриваться, это может обернуться против него самого, и при чём по-крупному», — приводит слова Овечкина RG.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний Демидов провёл 53 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 26 результативных передач.

В активе 39-летнего Овечкина 39 матчей в нынешнем сезоне, в которых он забил 26 голов и сделал 17 результативных передач.

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