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НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году

НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году
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Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги сделала заявление о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году.

«Международные соревнования среди лучших хоккеистов крайне важны для наших игроков — представлять свои страны на льду заложено у них в ДНК, и фанаты хоккея это ценят. Кубок мира — ключевой шаг в нашей совместной приверженности международному хоккею», — приводит слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна пресс-служба лиги.

Отмечается, что турнир состоится в феврале и будет организован совместно НХЛ и профсоюзом игроков. В ближайшие месяцы начнётся процесс подачи заявок от городов-кандидатов на проведение турнира.

Ранее Кубок мира проводился три раза: в 1996, 2004 и 2016 годах. На последнем турнире победу одержала сборная Канады, в то время как сборная России дошла до полуфинала, где проиграла будущим обладателям трофея со счётом 3:5.

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