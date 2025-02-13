В НХЛПА выступили за возвращение России на международные турниры

Глава профсоюза игроков НХЛ (НХЛПА) Марти Уолш заявил, что хочет возвращения российских хоккеистов на международные турниры. Ранее НХЛ объявила о возвращении Кубка мира в 2028 году.

«Я бы с удовольствием снова увидел российских игроков, играющих на этих турнирах», — приводит слова Уолша журналист Люк Фокс в социальной сети X.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года.

сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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