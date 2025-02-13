Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин объяснил, почему «Вашингтон» не смог всей командой посмотреть Супербоул-2025

Овечкин объяснил, почему «Вашингтон» не смог всей командой посмотреть Супербоул-2025
Комментарии

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, почему команде не удалось всем вместе собраться за просмотром матча Супербоула-2025 между «Филадельфией Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» (40:22), а также рассказал, за кого болел в этой встрече Национальной футбольной лиги (НФЛ).

НФЛ — Супербоул-2025. Супербоул
Филадельфия Иглз — Канзас-Сити Чифс
10 февраля 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Иглз
Окончено
40:22
Канзас-Сити Чифс

«В тот день у нас была игра с Ютой». А после встречи — перерыв. Так что некоторые ребята вылетели в тот же день, другие, как я, на следующий. Вся команда не смогла собраться в этот раз.

Я лично не поддерживал никого, но болел за красивую игру. И, по-моему, она получилась красивой», — приводит слова Овечкина RG.

Напомним, «Филадельфия» во второй раз в истории выиграла Супербоул.

Материалы по теме
Александр Овечкин дал совет 19-летнему Ивану Демидову

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android