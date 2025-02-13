Овечкин объяснил, почему «Вашингтон» не смог всей командой посмотреть Супербоул-2025

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, почему команде не удалось всем вместе собраться за просмотром матча Супербоула-2025 между «Филадельфией Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» (40:22), а также рассказал, за кого болел в этой встрече Национальной футбольной лиги (НФЛ).

«В тот день у нас была игра с Ютой». А после встречи — перерыв. Так что некоторые ребята вылетели в тот же день, другие, как я, на следующий. Вся команда не смогла собраться в этот раз.

Я лично не поддерживал никого, но болел за красивую игру. И, по-моему, она получилась красивой», — приводит слова Овечкина RG.

Напомним, «Филадельфия» во второй раз в истории выиграла Супербоул.

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Главные рекорды Александра Овечкина: