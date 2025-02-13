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Натан Маккиннон стал автором первой шайбы Турнира четырёх наций

Натан Маккиннон стал автором первой шайбы Турнира четырёх наций
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В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит первый матч Турнира четырёх наций, в котором национальная команда Швеции встречается со сборной Канады.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
1-й период
0 : 1
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp)    

На момент написания новости проходит первый период. Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Автором первой шайбы стал Натан Маккиннон. Ему ассистировали Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.

Права на видео принадлежат ООО «НХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. Турнир пройдёт до 20 февраля.

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