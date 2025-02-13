Натан Маккиннон стал автором первой шайбы Турнира четырёх наций

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит первый матч Турнира четырёх наций, в котором национальная команда Швеции встречается со сборной Канады.

На момент написания новости проходит первый период. Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Автором первой шайбы стал Натан Маккиннон. Ему ассистировали Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.

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Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. Турнир пройдёт до 20 февраля.