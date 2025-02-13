Маккиннон забил второй самый быстрый гол в истории международных турниров

29-летний форвард «Колорадо Эвеланш» и сборной Канады Натан Маккиннон в матче Турнира четырёх наций со Швецией, который проходит в эти минуты, забил второй самый быстрый гол в истории международных турниров. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в соцсети Х (ранее Twitter).
Согласно информации, предоставленной лигой, гол Маккинона, забитый в ворота сборной Швеции на 56-й секунде, стал вторым по скорости в истории и первым для сборной Канады в подобном рейтинге. Быстрее него на международных турнирах смог забить лишь нападающий Брайан Тротье, представлявший сборную США, который в 1984 году в рамках Кубка Канады открыл счёт в матче со Швецией.
Напомним, всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.
- 13 февраля 2025
-
07:09
-
07:06
-
04:45
-
04:41
-
03:38
-
03:30
-
03:20
-
01:00
- 12 февраля 2025
-
23:59
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:55
-
22:32
-
22:15
-
21:40
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:40
-
20:26
-
20:00
-
19:30
-
19:12
-
18:44
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
17:50
-
17:25
-
16:55
-
16:22
-
15:53
-
15:45