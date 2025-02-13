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Маккиннон забил второй самый быстрый гол в истории международных турниров

Маккиннон забил второй самый быстрый гол в истории международных турниров
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29-летний форвард «Колорадо Эвеланш» и сборной Канады Натан Маккиннон в матче Турнира четырёх наций со Швецией, который проходит в эти минуты, забил второй самый быстрый гол в истории международных турниров. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp)     0:2 Маршан (Пойнт, Джарвис) – 13:15     1:2 Бродин (Хедман, Рэймонд) – 29:33     1:3 Стоун (Кросби) – 37:28     2:3 Кемпе (Карлссон, Экхольм) – 41:54     3:3 Эрикссон Эк (Братт, Рэймонд) – 48:59     3:4 Марнер (Кросби) – 66:06    

Согласно информации, предоставленной лигой, гол Маккинона, забитый в ворота сборной Швеции на 56-й секунде, стал вторым по скорости в истории и первым для сборной Канады в подобном рейтинге. Быстрее него на международных турнирах смог забить лишь нападающий Брайан Тротье, представлявший сборную США, который в 1984 году в рамках Кубка Канады открыл счёт в матче со Швецией.

Напомним, всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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