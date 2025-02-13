Маккиннон забил второй самый быстрый гол в истории международных турниров

29-летний форвард «Колорадо Эвеланш» и сборной Канады Натан Маккиннон в матче Турнира четырёх наций со Швецией, который проходит в эти минуты, забил второй самый быстрый гол в истории международных турниров. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно информации, предоставленной лигой, гол Маккинона, забитый в ворота сборной Швеции на 56-й секунде, стал вторым по скорости в истории и первым для сборной Канады в подобном рейтинге. Быстрее него на международных турнирах смог забить лишь нападающий Брайан Тротье, представлявший сборную США, который в 1984 году в рамках Кубка Канады открыл счёт в матче со Швецией.

Напомним, всего во время турнира пройдёт семь матчей — соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. На турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.