Сборная Канады победила Швецию в овертайме в первом матче Турнира четырёх наций
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В ночь с 12 на 13 февраля прошёл первый матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда Швеции. Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp) 0:2 Маршан (Пойнт, Джарвис) – 13:15 1:2 Бродин (Хедман, Рэймонд) – 29:33 1:3 Стоун (Кросби) – 37:28 2:3 Кемпе (Карлссон, Экхольм) – 41:54 3:3 Эрикссон Эк (Братт, Рэймонд) – 48:59 3:4 Марнер (Кросби) – 66:06
В составе сборной Канады заброшенными шайбами отметились форвард Натан Маккиннон
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