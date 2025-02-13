Сборная Канады победила Швецию в овертайме в первом матче Турнира четырёх наций

В ночь с 12 на 13 февраля прошёл первый матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда Швеции. Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу.

В составе сборной Канады заброшенными шайбами отметились форвард Натан Маккиннон