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В НХЛПА выразили надежду на возвращение России к участию в международных турнирах

В НХЛПА выразили надежду на возвращение России к участию в международных турнирах
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Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш высказался о желании увидеть сборную России на Олимпийских играх в 2026 году и Кубке мира в 2028 году.

«Они [российские игроки] невероятные хоккеисты. Проблемы носят политический характер. Это мировая политика, с которой нам приходится иметь дело. Я надеюсь, что по мере приближения к Олимпийским играм, к Кубку мира мы начнём видеть российских спортсменов на соревнованиях», — приводит слова Уолша пресс-служба НХЛ.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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