Канада обыграла Швецию на турнире НХЛ, поражение «Монако» Головина в ЛЧ. Главное к утру

Сборная Канады в овертайме победила национальную команду Швеции на старте Турнира четырёх наций, российский полузащитник «Монако» Александр Головин с поражения в матче с «Бенфикой» дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов, пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги сделала заявление о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».