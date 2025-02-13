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13 февраля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты Лиги чемпионов, НБА, теннис, Турнир четырёх наций, НХЛ

Канада обыграла Швецию на турнире НХЛ, поражение «Монако» Головина в ЛЧ. Главное к утру
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Сборная Канады в овертайме победила национальную команду Швеции на старте Турнира четырёх наций, российский полузащитник «Монако» Александр Головин с поражения в матче с «Бенфикой» дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов, пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги сделала заявление о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Канады победила Швецию в овертайме в первом матче Турнира четырёх наций.
  2. «Бенфика» с минимальным счётом обыграла «Монако» в стыковом матче Лиги чемпионов.
  3. НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году.
  4. «Ливерпуль» на 90+8-й минуте упустил победу в мерсисайдском дерби с «Эвертоном».
  5. Минское «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло лидера КХЛ ярославский «Локомотив».
  6. Мохамед Салах установил статистический рекорд АПЛ всех времён.
  7. Хачанов проиграл Меджедовичу и не смог выйти в третий круг турнира в Марселе.
  8. «Ривер Плейт» предложил «Краснодару» € 7,6 млн за 70% прав на Кастаньо — Грова.
  9. 34 очка Леброна Джеймса и Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Ютой».
  10. «Милан» неожиданно проиграл «Фейеноорду» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
  11. Маккиннон забил второй самый быстрый гол в истории международных турниров НХЛ.
  12. В дерби «Эвертон» — «Ливерпуль» произошла драка, удалены Арне Слот и два футболиста.
  13. Хромачёва и Данилина вышли в 1/4 финала Дохи, где встретятся с Андреевой и Шнайдер.
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