Канада обыграла Швецию на турнире НХЛ, поражение «Монако» Головина в ЛЧ. Главное к утру
Сборная Канады в овертайме победила национальную команду Швеции на старте Турнира четырёх наций, российский полузащитник «Монако» Александр Головин с поражения в матче с «Бенфикой» дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов, пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги сделала заявление о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Канады победила Швецию в овертайме в первом матче Турнира четырёх наций.
- «Бенфика» с минимальным счётом обыграла «Монако» в стыковом матче Лиги чемпионов.
- НХЛ объявила о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году.
- «Ливерпуль» на 90+8-й минуте упустил победу в мерсисайдском дерби с «Эвертоном».
- Минское «Динамо» во второй раз в сезоне обыграло лидера КХЛ ярославский «Локомотив».
- Мохамед Салах установил статистический рекорд АПЛ всех времён.
- Хачанов проиграл Меджедовичу и не смог выйти в третий круг турнира в Марселе.
- «Ривер Плейт» предложил «Краснодару» € 7,6 млн за 70% прав на Кастаньо — Грова.
- 34 очка Леброна Джеймса и Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Ютой».
- «Милан» неожиданно проиграл «Фейеноорду» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
- Маккиннон забил второй самый быстрый гол в истории международных турниров НХЛ.
- В дерби «Эвертон» — «Ливерпуль» произошла драка, удалены Арне Слот и два футболиста.
- Хромачёва и Данилина вышли в 1/4 финала Дохи, где встретятся с Андреевой и Шнайдер.
Материалы по теме
Комментарии