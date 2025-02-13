Турнир четырёх наций: результаты на 13 февраля

13 февраля стартовал Турнир четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире.

В Монреале на «Белл-центре» прошёл первый матч турнира между сборными Канады и Швеции. Встреча завершилась победой канадской сборной в овертайме со счётом 4:3.

В составе сборной Канады заброшенными шайбами отметились форварды Натан Маккиннон, Брэд Маршан и Марк Стоун. Победный гол в овертайме забил Митчелл Марнер. Также на счету Сидни Кросби хет-трик из ассистов. В составе сборной Швеции забивали голы защитник Юнас Бродин, нападающие Адриан Кемпе и Йоэль Эрикссон Эк.

Напомним, всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.