Сборная Канады выиграла все матчи за последние 15 лет с Сидни Кросби в составе

В ночь с 12 на 13 февраля прошёл первый матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда Швеции. Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу канадцев.
Лучшим игроком матча признан капитан канадской сборной Сидни Кросби, на счету которого три результативные передачи. Сборная Канады выиграла все 26 матчей за последние 15 лет, когда Кросби был в составе. Последнее поражение с капитаном «Питтсбурга» в составе канадская сборная потерпела на групповом этапе Олимпиады 2010 года от сборной США (3:5).
За последние 26 матчей в составе сборной Канады Кросби набрал 29 очков — забил 10 голов и отдал 19 результативных передач. В том числе Кросби стал автором «золотого» гола в овертайме финала Олимпиады 2010 года с США (3:2 ОТ).
Фото: Sportsnet
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