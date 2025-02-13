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Сборная Канады выиграла все матчи за последние 15 лет с Сидни Кросби в составе

Сборная Канады выиграла все матчи за последние 15 лет с Сидни Кросби в составе
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В ночь с 12 на 13 февраля прошёл первый матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда Швеции. Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу канадцев.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp)     0:2 Маршан (Пойнт, Джарвис) – 13:15     1:2 Бродин (Хедман, Рэймонд) – 29:33     1:3 Стоун (Кросби) – 37:28     2:3 Кемпе (Карлссон, Экхольм) – 41:54     3:3 Эрикссон Эк (Братт, Рэймонд) – 48:59     3:4 Марнер (Кросби) – 66:06    

Лучшим игроком матча признан капитан канадской сборной Сидни Кросби, на счету которого три результативные передачи. Сборная Канады выиграла все 26 матчей за последние 15 лет, когда Кросби был в составе. Последнее поражение с капитаном «Питтсбурга» в составе канадская сборная потерпела на групповом этапе Олимпиады 2010 года от сборной США (3:5).

За последние 26 матчей в составе сборной Канады Кросби набрал 29 очков — забил 10 голов и отдал 19 результативных передач. В том числе Кросби стал автором «золотого» гола в овертайме финала Олимпиады 2010 года с США (3:2 ОТ).

Фото: Sportsnet

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