Макдэвид высказался о первом матче сборной Канады на Турнире четырёх наций со Швецией

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннор Макдэвид прокомментировал первый матч на Турнире четырёх наций с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой канадцев в овертайме со счётом 4:3.

«Это был отличный матч. Нейт бегал повсюду. Ужин с несколькими отличными сейвами. Митч довёл дело до конца.… Не думаю, что кто-то хотел, чтобы всё закончилось буллитами», — приводит слова Макдэвида журналист David Pagnotta в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.