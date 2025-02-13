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Макдэвид высказался о первом матче сборной Канады на Турнире четырёх наций со Швецией

Макдэвид высказался о первом матче сборной Канады на Турнире четырёх наций со Швецией
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннор Макдэвид прокомментировал первый матч на Турнире четырёх наций с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой канадцев в овертайме со счётом 4:3.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp)     0:2 Маршан (Пойнт, Джарвис) – 13:15     1:2 Бродин (Хедман, Рэймонд) – 29:33     1:3 Стоун (Кросби) – 37:28     2:3 Кемпе (Карлссон, Экхольм) – 41:54     3:3 Эрикссон Эк (Братт, Рэймонд) – 48:59     3:4 Марнер (Кросби) – 66:06    

«Это был отличный матч. Нейт бегал повсюду. Ужин с несколькими отличными сейвами. Митч довёл дело до конца.… Не думаю, что кто-то хотел, чтобы всё закончилось буллитами», — приводит слова Макдэвида журналист David Pagnotta в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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