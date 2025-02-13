37-летний Сидни Кросби признан лучшим игроком первого матча Турнира четырёх наций

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» и сборной Канады Сидни Кросби признан первой звездой матча-открытия Турнира четырёх наций. Напомним, на старте турнира национальная команда Канады в овертайме переиграла Швецию со счётом 4:3.

В этой встрече 37-летний канадец отметился тремя результативными передачами на голы Натана Маккиннона, Митчелла Марнера и Марка Стоуна.

Второй звездой встречи назван Митчелл Марнер, отметившийся победной шайбой в овертайме. Третьей звездой стал шведский форвард Лукас Рэймонд, в активе которого две голевые передачи.

В следующем матче турнира Канада сыграет с США, а Швеция проведёт встречу с Финляндией.