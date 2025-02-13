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Защитник сборной Канады Ши Теодор выбыл до конца Турнира четырёх наций из-за травмы

Защитник сборной Канады Ши Теодор выбыл до конца Турнира четырёх наций из-за травмы
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Канадский защитник Ши Теодор выбыл до конца Турнира четырёх наций из-за травмы, сообщает пресс-служба НХЛ. Игрок обороны получил травму во втором периоде матча со сборной Швеции (4:3 ОТ).

Теодор не вернулся в игру после того, как отправился в раздевалку на 3:34 второго периода с травмой правого запястья. Канадский защитник получил повреждение в столкновении с шведским форвардом Адрианом Кемпе. Главный тренер сборной Канады Джон Купер объявил после игры, что Теодор выбыл до конца турнира.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля прошёл первый матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда Швеции. Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу канадцев.

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