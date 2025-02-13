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Молодёжная лига Квебека переименовала приз лучшему новичку сезона в честь Сидни Кросби

Молодёжная лига Квебека переименовала приз лучшему новичку сезона в честь Сидни Кросби
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Молодёжная лига Квебека (QMJHL) приняла решение переименовать приз лучшему новичку сезона и назвать его в честь капитана «Питтсбург Пигвинз» и сборной Канады Сидни Кросби.

Кросби в этой лиге выступал два сезона в составе «Римуски Осеаник». В дебютном сезоне Сидни набрал 135 очков в 59 матчах, во втором сезоне — 168 очков в 62 матчах.

Кросби — двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014), чемпион мира (2015), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), член «Тройного золотого клуба». «Питтсбург Пингвинз» выбрал канадца под общим первым номером на драфте НХЛ 2005 года. Сборная Канады выиграла все матчи за последние 15 лет с Сидни Кросби в составе.

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