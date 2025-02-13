«Невероятная концентрация мастерства и таланта». Кросби — о матче на Турнире четырёх наций

Капитан сборной Канады Сидни Кросби оценил первый матч на Турнире четырёх наций. Канадская сборная обыграла Швецию со счётом 4:3 в овертайме. Кросби был признан лучшим игроком матча, а фанаты устроили овации и скандировали его фамилию. Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-Центр».

«Невероятная игра, невероятная концентрация мастерства и таланта. Вы мечтаете играть в таких матчах. Играть в Монреале — особенное чувство. Столько истории и просто хоккейный дух, который вы ощущаете, находясь здесь. Это особенное место», — цитирует Кросби Sportsnet.

Сборная Канады выиграла все матчи за последние 15 лет с Сидни Кросби в составе.