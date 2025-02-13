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Купер — о Кросби: величайший игрок, когда-либо надевавший майку сборной Канады

Купер — о Кросби: величайший игрок, когда-либо надевавший майку сборной Канады
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Главный тренер сборной Канады Джон Купер поделился мнением о нападающем Сидни Кросби и назвал его величайшим игроком канадской сборной. Кросби отметился тремя результативными передачами и был признан лучшим игроком матча Турнира четырёх наций со сборной Швеции (4:3 ОТ).

«Он войдёт в историю как величайший игрок, когда-либо надевавший майку сборной Канады. Если нет, то он наверняка окажется на горе Рашмор (гора в Южной Дакоте, содержащая скульптурные портреты четырёх президентов США. — Прим. «Чемпионата») среди тех, кто надел канадскую майку», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Кросби — двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014), чемпион мира (2015), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), член «Тройного золотого клуба». Сборная Канады выиграла все матчи за последние 15 лет с Сидни Кросби в составе.

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