«Много адреналина и нервов». Маккиннон об игре за сборную Канады на Турнире четырёх наций

Нападающий Натан Маккиннон поделился эмоциями от игры за сборную Канады на Турнире четырёх наций со сборной Швеции (4:3 ОТ). Форвард стал автором первой заброшенной шайбы в большинстве на первой минуте встречи.

«Я никогда не играл за сборную Канады в формате «лучшие против лучших», так что было определённо много адреналина, много нервов. Было приятно поразить ворота пораньше. Определённо, это помогло мне освоиться. Действительно хорошая игра Коннора и Сида, чтобы создать мне этот голевой шанс», — цитирует Маккиннона пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ Маккиннон провёл 57 матчей, в которых набрал 87 (21+66) очков.