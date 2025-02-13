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«Много адреналина и нервов». Маккиннон об игре за сборную Канады на Турнире четырёх наций

«Много адреналина и нервов». Маккиннон об игре за сборную Канады на Турнире четырёх наций
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Нападающий Натан Маккиннон поделился эмоциями от игры за сборную Канады на Турнире четырёх наций со сборной Швеции (4:3 ОТ). Форвард стал автором первой заброшенной шайбы в большинстве на первой минуте встречи.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp)     0:2 Маршан (Пойнт, Джарвис) – 13:15     1:2 Бродин (Хедман, Рэймонд) – 29:33     1:3 Стоун (Кросби) – 37:28     2:3 Кемпе (Карлссон, Экхольм) – 41:54     3:3 Эрикссон Эк (Братт, Рэймонд) – 48:59     3:4 Марнер (Кросби) – 66:06    

«Я никогда не играл за сборную Канады в формате «лучшие против лучших», так что было определённо много адреналина, много нервов. Было приятно поразить ворота пораньше. Определённо, это помогло мне освоиться. Действительно хорошая игра Коннора и Сида, чтобы создать мне этот голевой шанс», — цитирует Маккиннона пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ Маккиннон провёл 57 матчей, в которых набрал 87 (21+66) очков.

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