«Амур» сыграет с «Авангардом» в форме, приуроченной к 1001-й игре клуба в КХЛ

«Амур» показал форму, приуроченную к 1001-й игре в КХЛ. Сегодня, 13 февраля, «тигры» выйдут в ней на матч с «Авангардом». Встреча начнётся в 12:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«На груди наших специальных свитеров находится специальный патч в честь 1001-й игры «Амура» в КХЛ. На плечах – логотипы «Амура», с которыми наша команда выступает в КХЛ сейчас и выступала на заре создания новой лиги. Игровые номера выполнены с паттерном двоичного кода – куда же без него в матче во вселенной «Матрицы»? Наконец, на тыльной стороне воротника указана дата особенного матча», – говорится в сообщении пресс-службы «Амура».

Фото: ХК «Амур»

В текущем сезоне «Амур» после 53 матчей занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.