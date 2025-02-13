«Амур» сыграет с «Авангардом» в форме, приуроченной к 1001-й игре клуба в КХЛ
Поделиться
«Амур» показал форму, приуроченную к 1001-й игре в КХЛ. Сегодня, 13 февраля, «тигры» выйдут в ней на матч с «Авангардом». Встреча начнётся в 12:00 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«На груди наших специальных свитеров находится специальный патч в честь 1001-й игры «Амура» в КХЛ. На плечах – логотипы «Амура», с которыми наша команда выступает в КХЛ сейчас и выступала на заре создания новой лиги. Игровые номера выполнены с паттерном двоичного кода – куда же без него в матче во вселенной «Матрицы»? Наконец, на тыльной стороне воротника указана дата особенного матча», – говорится в сообщении пресс-службы «Амура».
Фото: ХК «Амур»
В текущем сезоне «Амур» после 53 матчей занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.
Комментарии
- 13 февраля 2025
-
11:50
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:49
-
09:37
-
09:21
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
07:50
-
07:09
-
07:06
-
04:45
-
04:41
-
03:38
-
03:30
-
03:20
-
01:00
- 12 февраля 2025
-
23:59
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:55
-
22:32
-
22:15
-
21:40
-
21:30
-
21:15