Капитан Швеции — об игре с Канадой: у нас были шансы забрать все три очка

Капитан сборной Швеции Виктор Хедман прокомментировал поражение от Канады в первом матче Турнира четырёх наций (3:4 ОТ) и заявил, что шведская сборная имела все шансы на победу в основное время. После первого периода сборная Швеции уступала 0:2, но смогла сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

«Я думаю, что у нас были хорошие шансы выиграть игру прямо перед тем, как Марнер забил победный гол в овертайме. У нас были шансы забрать все три очка. Мы возьмём это очко и будем двигаться вперёд, но мы очень довольны тем, как мы играли большую часть матча», — цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.

Сборная Швеции проведёт ещё два матча на групповом этапе Турнира четырёх наций со сборными Финляндии и США.