Капитан Швеции — об игре с Канадой: у нас были шансы забрать все три очка
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Капитан сборной Швеции Виктор Хедман прокомментировал поражение от Канады в первом матче Турнира четырёх наций (3:4 ОТ) и заявил, что шведская сборная имела все шансы на победу в основное время. После первого периода сборная Швеции уступала 0:2, но смогла сравнять счёт и перевести игру в овертайм.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp) 0:2 Маршан (Пойнт, Джарвис) – 13:15 1:2 Бродин (Хедман, Рэймонд) – 29:33 1:3 Стоун (Кросби) – 37:28 2:3 Кемпе (Карлссон, Экхольм) – 41:54 3:3 Эрикссон Эк (Братт, Рэймонд) – 48:59 3:4 Марнер (Кросби) – 66:06
«Я думаю, что у нас были хорошие шансы выиграть игру прямо перед тем, как Марнер забил победный гол в овертайме. У нас были шансы забрать все три очка. Мы возьмём это очко и будем двигаться вперёд, но мы очень довольны тем, как мы играли большую часть матча», — цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.
Сборная Швеции проведёт ещё два матча на групповом этапе Турнира четырёх наций со сборными Финляндии и США.
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