Марнер поделился эмоциями от победного гола с передачи Кросби в овертайме матча со Швецией

Нападающий сборной Канады Митчелл Марнер высказался о победном голе в овертайме первого матча Турнира четырёх наций со сборной Швеции (4:3 ОТ). Форвард поразил ворота с передачи нападающего Сидни Кросби, которого он считает своим кумиром с детства.

«Скажите 10-летнему Митчу, что он забьёт гол в овертайме с передачи Сидни Кросби, парня, на которого он равнялся с первого дня. Да, это довольно безумно. Я уверен, что моя семья очень рада этому. Это действительно круто, что я смог это сделать», — цитирует Марнера пресс-служба НХЛ.

Марнер был признан второй звездой матча. Лучшим игроком встречи назван Сидни Кросби, отметившийся тремя результативными передачами.