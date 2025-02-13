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Марнер поделился эмоциями от победного гола с передачи Кросби в овертайме матча со Швецией

Марнер поделился эмоциями от победного гола с передачи Кросби в овертайме матча со Швецией
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Нападающий сборной Канады Митчелл Марнер высказался о победном голе в овертайме первого матча Турнира четырёх наций со сборной Швеции (4:3 ОТ). Форвард поразил ворота с передачи нападающего Сидни Кросби, которого он считает своим кумиром с детства.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp)     0:2 Маршан (Пойнт, Джарвис) – 13:15     1:2 Бродин (Хедман, Рэймонд) – 29:33     1:3 Стоун (Кросби) – 37:28     2:3 Кемпе (Карлссон, Экхольм) – 41:54     3:3 Эрикссон Эк (Братт, Рэймонд) – 48:59     3:4 Марнер (Кросби) – 66:06    

«Скажите 10-летнему Митчу, что он забьёт гол в овертайме с передачи Сидни Кросби, парня, на которого он равнялся с первого дня. Да, это довольно безумно. Я уверен, что моя семья очень рада этому. Это действительно круто, что я смог это сделать», — цитирует Марнера пресс-служба НХЛ.

Марнер был признан второй звездой матча. Лучшим игроком встречи назван Сидни Кросби, отметившийся тремя результативными передачами.

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