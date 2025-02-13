Расписание матчей КХЛ на 13 февраля 2025 года

Сегодня, 13 февраля, пройдут восемь встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2025, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2025, четверг. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка за 55 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 70 очков после 53 встреч. Тройку на Западе закрывает столичный ЦСКА, набравший 70 очков в 53 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», у которого 76 очков в 56 встречах. На втором месте расположился казанский «Ак Барс», у команды 72 очка в 53 матчах. 71 очко после 53 матчей — у идущего третьим уфимского «Салавата Юлаева».