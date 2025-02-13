Расписание матчей КХЛ на 13 февраля 2025 года
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Сегодня, 13 февраля, пройдут восемь встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка за 55 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 70 очков после 53 встреч. Тройку на Западе закрывает столичный ЦСКА, набравший 70 очков в 53 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», у которого 76 очков в 56 встречах. На втором месте расположился казанский «Ак Барс», у команды 72 очка в 53 матчах. 71 очко после 53 матчей — у идущего третьим уфимского «Салавата Юлаева».
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