«Это был самый быстрый хоккей в моей жизни». Даути — о высоком темпе игры со Швецией

Защитник сборной Канады Дрю Даути отметил очень высокий темп и скорости в первой игре Турнира четырёх наций со Швецией (4:3 ОТ).

«Это был самый быстрый хоккей в моей жизни. Парни просто летали по льду. Шайба тоже летала туда-сюда, и к этому невозможно подготовиться, если честно. Я уверен, что все сначала подумали: «Чёрт возьми!» — цитирует Даути пресс-служба НХЛ.

Даути в последний момент был заявлен в состав сборной Канады для участия в Турнире четырёх наций. 35-летний защитник заменил Алекса Пьетранджело, отказавшегося выступать на турнире из-за недомогания. Турнир четырёх наций проходит с 12 по 21 февраля.