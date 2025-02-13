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«Это был самый быстрый хоккей в моей жизни». Даути — о высоком темпе игры со Швецией

«Это был самый быстрый хоккей в моей жизни». Даути — о высоком темпе игры со Швецией
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Защитник сборной Канады Дрю Даути отметил очень высокий темп и скорости в первой игре Турнира четырёх наций со Швецией (4:3 ОТ).

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp)     0:2 Маршан (Пойнт, Джарвис) – 13:15     1:2 Бродин (Хедман, Рэймонд) – 29:33     1:3 Стоун (Кросби) – 37:28     2:3 Кемпе (Карлссон, Экхольм) – 41:54     3:3 Эрикссон Эк (Братт, Рэймонд) – 48:59     3:4 Марнер (Кросби) – 66:06    

«Это был самый быстрый хоккей в моей жизни. Парни просто летали по льду. Шайба тоже летала туда-сюда, и к этому невозможно подготовиться, если честно. Я уверен, что все сначала подумали: «Чёрт возьми!» — цитирует Даути пресс-служба НХЛ.

Даути в последний момент был заявлен в состав сборной Канады для участия в Турнире четырёх наций. 35-летний защитник заменил Алекса Пьетранджело, отказавшегося выступать на турнире из-за недомогания. Турнир четырёх наций проходит с 12 по 21 февраля.

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