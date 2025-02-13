«Это был самый быстрый хоккей в моей жизни». Даути — о высоком темпе игры со Швецией
Поделиться
Защитник сборной Канады Дрю Даути отметил очень высокий темп и скорости в первой игре Турнира четырёх наций со Швецией (4:3 ОТ).
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp) 0:2 Маршан (Пойнт, Джарвис) – 13:15 1:2 Бродин (Хедман, Рэймонд) – 29:33 1:3 Стоун (Кросби) – 37:28 2:3 Кемпе (Карлссон, Экхольм) – 41:54 3:3 Эрикссон Эк (Братт, Рэймонд) – 48:59 3:4 Марнер (Кросби) – 66:06
«Это был самый быстрый хоккей в моей жизни. Парни просто летали по льду. Шайба тоже летала туда-сюда, и к этому невозможно подготовиться, если честно. Я уверен, что все сначала подумали: «Чёрт возьми!» — цитирует Даути пресс-служба НХЛ.
Даути в последний момент был заявлен в состав сборной Канады для участия в Турнире четырёх наций. 35-летний защитник заменил Алекса Пьетранджело, отказавшегося выступать на турнире из-за недомогания. Турнир четырёх наций проходит с 12 по 21 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2025
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:49
-
09:37
-
09:21
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
07:50
-
07:09
-
07:06
-
04:45
-
04:41
-
03:38
-
03:30
-
03:20
-
01:00
- 12 февраля 2025
-
23:59
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:55
-
22:32
-
22:15
-
21:40