Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт сыграет впервые с 21 ноября. Игрок обороны попал в заявку на матч екатеринбургского клуба с «Адмиралом». Встреча пройдёт сегодня, 13 февраля, и начнётся в 12:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фото: «Автомобилист»

В начале декабря Эберт был внесён в долгосрочный список травмированных. Американский игрок обороны был прооперирован в Германии и прошёл курс восстановления. Появление защитника в составе ожидалось ближе к матчам плей-офф.

В текущем сезоне 30-летний Эберт провёл 23 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков. Всего в КХЛ на счету американского игрока обороны 180 матчей, в которых Эберт набрал 97 (35+62) очков.