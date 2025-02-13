Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт сыграет впервые с 21 ноября
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Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт сыграет впервые с 21 ноября. Игрок обороны попал в заявку на матч екатеринбургского клуба с «Адмиралом». Встреча пройдёт сегодня, 13 февраля, и начнётся в 12:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Фото: «Автомобилист»
В начале декабря Эберт был внесён в долгосрочный список травмированных. Американский игрок обороны был прооперирован в Германии и прошёл курс восстановления. Появление защитника в составе ожидалось ближе к матчам плей-офф.
В текущем сезоне 30-летний Эберт провёл 23 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков. Всего в КХЛ на счету американского игрока обороны 180 матчей, в которых Эберт набрал 97 (35+62) очков.
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