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«Некоторые шутили: лучше в отпуск». Самсонов — об отношении в НХЛ к Турниру четырёх наций

«Некоторые шутили: лучше в отпуск». Самсонов — об отношении в НХЛ к Турниру четырёх наций
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Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов рассказал об отношении игроков НХЛ к Турниру четырёх наций.

— Внутри сообщества игроков НХЛ Турнир четырёх наций вызывает большой ажиотаж?
— Чего-то прямо особенного я не заметил. Некоторые пацаны, с кем хорошо общаюсь, вообще шутили, что лучше бы тоже поехали в отпуск. За себя могу сказать: вот Кубок мира, когда участвовала Россия, когда играли молодые звёзды Северной Америки, я бы точно посмотрел. Сейчас сомнительно. Если на других 390 каналах в моём телевизоре ничего интересного не будет, то тогда, возможно, включу, но лучше полежу на пляже (смеётся). Хотя Эдину Хиллу (другой вратарь «Вегаса». — Прим. «Чемпионата») пообещал, что за него буду болеть. Хороший парень, в баню его с Пашкой Дорофеевым берём, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Самсоновым читайте на «Чемпионате»:
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли – подерёмся». Интервью с Самсоновым
Эксклюзив
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли – подерёмся». Интервью с Самсоновым
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