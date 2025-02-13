Самсонов — об истории с Улльмарком: пацаны в «Вегасе» до сих пор подкалывают

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов рассказал о своём конфликте с вратарём Линусом Улльмарком, который начался с прошлогодней серии плей-офф с «Бостон Брюинз».

— А выступление Линуса Улльмарка отдельно не интересует?

— Хах. Да это же для шоу больше было, для медиа. Мы без негатива друг другу. Знаешь, все пообсуждали, в прессе помусолили. Перед матчем очным дали повод всем пообсуждать. При этом, уверен, если мы в отпуске встретимся, то с удовольствием сходим на ужин.

— Но история-то правда громкая получилась. Как развивались события с твоей точки зрения?

— Закусь пошла после прошлогодней серии с «Бостоном». В очном матче с ним я выиграл, а в седьмом мы уступили, хотя сам Улльмарк не вышел из-за травмы. Потом он с чего-то дал интервью, мол, что очень удивился, почему играл Самсонов, а не другой вратарь. Я вообще не понял, с чего он это сказал, но сам понимаешь, сколько людей мне прислали эту цитату.

— Дальше в конце августа ты оставляешь комментарий под постом в Инстаграме*, чтоб он берёг свою задницу в ближайшей очной игре твоего «Вегаса» против «Оттавы» Улльмарка 21 ноября. Вот честно, с кем ни обсуждал тогда происходящее, люди удивлялись: «Самсон, напился, что ли?». Раньше-то ты никогда так не поджигал мощно.

— Да просто лежал дома, мне один скидывает этот пост, что Улльмарка признали 10-м вратарем НХЛ, то другой. Думаю, дай закину ответку. Классно же в итоге получилось, люди развлеклись. Пацаны в «Вегасе» до сих пор подкалывают. У нас в команде была тема с тайным Сантой, когда вытягиваешь номер, кому даришь, а он не знает. Мне подарили футболку Улльмарка и бутылку вина.

— Но волна комментариев поднялась приличная, хотя ты даже ни одного матча за «Вегас» на тот момент не провёл. Тебе не писал никто из клуба, что надо удалить или что-то типа того?

— Сразу позвонил из медиаслужбы парень. Попросил удалить. Но смысл? Всё равно уже везде разошлось. Я объяснил, что никакого негатива не вкладывал. Наверное, они сперва испугались, что я на ровном месте создал скандал. Но в итоге всё нормально, просто интересный сюжет для болельщиков. А те комменты в итоге всё-таки удалил, вроде бы через день по просьбе агента.

— Логично. Но вот настало 21 ноября, пора играть против него. Прочувствовал какой-то дополнительный стресс, ведь при поражении тебя бы явно съели? Не думал перед матчем: зачем я это сделал?

— У нас были спаренные матчи: сначала в Торонто, а потом в Оттаве. Понятно, что задействуют обоих вратарей. Если честно, то подрасстроился, что на «Торонто» не поставили. Важный матч был для меня. Но, по ходу, наш тренер держал в уме ту историю с Улльмарком (смеётся). А готовился я спокойно, никакого мандража. Готовился, как всегда, к тяжёлому матчу. Здесь все матчи тяжёлые.

— В раздевалке что-то особенное было после той победы?

— До матча ребята подкалывали. Типа, вот у нас rivalry сегодня Самсонов против Улльмарка. Я ходил кивал: «Да-да, сегодня с другом со своим играю», — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

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