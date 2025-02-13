«Динамо» М — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 13 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущих двух матчах команды поделили победы поровну.
На данный момент московское «Динамо» после 53 матчей занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» после 52 матчей расположился на пятой строчке Запада КХЛ.
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