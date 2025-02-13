«Динамо» М — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущих двух матчах команды поделили победы поровну.

На данный момент московское «Динамо» после 53 матчей занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» после 52 матчей расположился на пятой строчке Запада КХЛ.