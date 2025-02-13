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Андрей Назаров оценил уровень Турнира четырёх наций без участия сборной России

Андрей Назаров оценил уровень Турнира четырёх наций без участия сборной России
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Известный тренер Андрей Назаров оценил уровень Турнира четырёх наций без участия сборной России.

«В Северной Америке стартовал Турнир четырёх наций, но без участия сборной России это далеко не тот праздник хоккея, который хотелось бы увидеть болельщикам по всему миру. Без одной из сильнейших сборных планеты и российских звёзд НХЛ турнир сразу проседает в уровне, качестве и медийности. Гораздо приятнее наблюдать за развязкой в регулярном чемпионате КХЛ, где сегодня запланирован очередной большой игровой день. До плей-офф осталось совсем немного времени, цена ошибки возрастает.

Наши новые старые «друзья» наконец-то поняли, что пришло время работать вместе. Наступил час раздела геополитического пирога. Но нужно понимать, что мы сильны только в том случае, когда идём вперёд единым 150-миллионным кулаком и не оглядываемся назад, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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