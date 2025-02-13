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Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Динамо» М — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

«Динамо» М — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 13 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущих двух матчах команды поделили победы поровну.

На данный момент московское «Динамо» после 53 матчей занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» после 52 матчей расположился на пятой строчке Запада КХЛ.

Матч «Динамо» — «Спартак» 13 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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