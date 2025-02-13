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«Трактор» подписал новый контракт с нападающим Василием Глотовым

«Трактор» подписал новый контракт с нападающим Василием Глотовым
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«Трактор» подписал новый контракт с нападающим Василием Глотовым. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Глотов был обменян по ходу текущего сезона из петербургского СКА. В нынешнем сезоне нападающий набрал 29 (16+13) очков в 46 матчах, из которых 16 игр сыграл в Челябинске. За «Трактор» форвард отметился восемью набранными очками — забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 27-летний нападающий провёл 285 матчей, в которых набрал 150 очков — забросил 75 шайб и отдал 75 результативных передач.

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