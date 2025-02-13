За кого вы будете болеть на Турнире четырёх наций?

В ночь с 12 на 13 февраля прошёл первый матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда Швеции. Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу канадцев.

Во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. Сборная России отсутствует на турнире по политическим причинам.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «За кого вы будете болеть на Турнире четырёх наций?»

Турнир четырёх наций — международный турнир по хоккею с шайбой, который пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале («Белл-центр») и в Бостоне («ТД-Гарден»). Турнир организован Национальной хоккейной лигой и включает только игроков НХЛ.