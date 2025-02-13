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За кого вы будете болеть на Турнире четырёх наций?

За кого вы будете болеть на Турнире четырёх наций?
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В ночь с 12 на 13 февраля прошёл первый матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда Швеции. Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу канадцев.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp)     0:2 Маршан (Пойнт, Джарвис) – 13:15     1:2 Бродин (Хедман, Рэймонд) – 29:33     1:3 Стоун (Кросби) – 37:28     2:3 Кемпе (Карлссон, Экхольм) – 41:54     3:3 Эрикссон Эк (Братт, Рэймонд) – 48:59     3:4 Марнер (Кросби) – 66:06    

Во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. Сборная России отсутствует на турнире по политическим причинам.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «За кого вы будете болеть на Турнире четырёх наций?»

Турнир четырёх наций — международный турнир по хоккею с шайбой, который пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале («Белл-центр») и в Бостоне («ТД-Гарден»). Турнир организован Национальной хоккейной лигой и включает только игроков НХЛ.

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