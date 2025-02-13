В ночь с 12 на 13 февраля прошёл первый матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Канады и национальная команда Швеции. Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу канадцев.
Во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. Сборная России отсутствует на турнире по политическим причинам.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «За кого вы будете болеть на Турнире четырёх наций?»
Турнир четырёх наций — международный турнир по хоккею с шайбой, который пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале («Белл-центр») и в Бостоне («ТД-Гарден»). Турнир организован Национальной хоккейной лигой и включает только игроков НХЛ.
- 13 февраля 2025
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:35
-
12:24
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:49
-
09:37
-
09:21
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
07:50
-
07:09
-
07:06
-
04:45
-
04:41
-
03:38
-
03:30
-
03:20
-
01:00
- 12 февраля 2025
-
23:59