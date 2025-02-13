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Самсонов — об уходе Кузнецова из НХЛ: это классно для КХЛ, как ни крути, он большая звезда

Самсонов — об уходе Кузнецова из НХЛ: это классно для КХЛ, как ни крути, он большая звезда
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Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов высказался о переходе в межсезонье нападающего Евгения Кузнецова из НХЛ в СКА.

— Раз заговорили про друзей, то давай теперь про настоящего. С Евгением Кузнецовым вы в «Вашингтоне» был не разлей вода, поэтому наверняка про его историю с переходом в СКА ты знаешь больше других.
— Думаю, узнал раньше всех, но какие могут быть подробности? Просто такое решение принял.

— Но ты сильно удивился, когда он сказал о таком повороте в карьере?
— Не один месяц назревала мысль, мы разговаривали, обсуждали. Жаль, что он не может больше порадовать своих личных болельщиков здесь, но принял такое решение. После сезона съездил в отпуск с семьёй и сказал, что есть такой вариант. Долго и много обсуждали, не один день, то есть не спонтанный переход. Думаю, это классно для КХЛ, для российского болельщика. Как ни крути, он большая звезда, на него интересно смотреть, интересно слушать, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Самсоновым читайте на «Чемпионате»:
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли – подерёмся». Интервью с Самсоновым
Эксклюзив
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли – подерёмся». Интервью с Самсоновым
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