Самсонов — об уходе Кузнецова из НХЛ: это классно для КХЛ, как ни крути, он большая звезда

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов высказался о переходе в межсезонье нападающего Евгения Кузнецова из НХЛ в СКА.

— Раз заговорили про друзей, то давай теперь про настоящего. С Евгением Кузнецовым вы в «Вашингтоне» был не разлей вода, поэтому наверняка про его историю с переходом в СКА ты знаешь больше других.

— Думаю, узнал раньше всех, но какие могут быть подробности? Просто такое решение принял.

— Но ты сильно удивился, когда он сказал о таком повороте в карьере?

— Не один месяц назревала мысль, мы разговаривали, обсуждали. Жаль, что он не может больше порадовать своих личных болельщиков здесь, но принял такое решение. После сезона съездил в отпуск с семьёй и сказал, что есть такой вариант. Долго и много обсуждали, не один день, то есть не спонтанный переход. Думаю, это классно для КХЛ, для российского болельщика. Как ни крути, он большая звезда, на него интересно смотреть, интересно слушать, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.