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Роман Ротенберг поздравил Татьяну Тарасову с днём рождения

Роман Ротенберг поздравил Татьяну Тарасову с днём рождения
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Татьяну Тарасову с днём рождения. Советский и российский тренер по фигурному катанию празднует сегодня своё 78-летие.

«С огромным уважением поздравляю Татьяну Анатольевну Тарасову с днём рождения! Она человек с мощным характером и огромной мудростью, без сомнения входит в число величайших тренеров в истории фигурного катания.

Всем нам есть чему поучиться у Татьяны Анатольевны – в работе и в жизни. Её любовь к родному виду спорта, её трудолюбие и самоотдача помогли вывести нашу страну в лидеры мирового фигурного катания, вдохновить и раскрыть десятки спортсменов, довести их до уровня чемпионов мира и Олимпийских игр. Миллионы россиян по-настоящему любят фигурное катание в том числе благодаря труду Тарасовой.

Достойнейшая дочь своего отца, великого хоккейного тренера. На Анатолия Владимировича до сих пор ориентируются в нашем виде спорта. Не сомневаюсь, что Татьяна Анатольевна тоже задала тренды, которые в фигурном катании будут актуальны ещё долгое время», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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