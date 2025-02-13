Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 13 февраля
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Сегодня, 13 февраля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
13 февраля 2025, четверг. 10:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 2
Авангард
Омск
1:0 Варфоломеев – 08:57 (3x3) 2:0 Чурляев (Полукаров) – 09:48 (3x3) 2:1 Фиськов – 12:13 3:1 Гончар (Олейников) – 14:47 (3x3) 3:2 Фиськов (Сторчак) – 17:29 (3x3) 4:2 Варфоломеев – 18:32 5:2 Варфоломеев – 18:35 6:2 Олейников (Гончар) – 19:43 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
13 февраля 2025, четверг. 10:50 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 7
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гриценко – 05:41 (3x3) 1:1 Варфоломеев – 07:22 (3x3) 2:1 Варфоломеев (Шмелёв) – 07:54 (3x3) 2:2 Гриценко (Кривченков) – 10:51 (3x3) 2:3 Лаврентьев (Самсонов) – 12:32 (3x3) 2:4 Рыжих (Мишкин) – 12:57 (3x3) 2:5 Лаврентьев – 15:14 (3x3) 3:5 Олейников (Марченков) – 17:05 (3x3) 4:5 Марченков (Олейников) – 17:15 (3x3) 4:6 Мишкин – 17:47 (3x3) 5:6 Шмелёв (Чурляев) – 18:41 (3x3) 5:7 Рыжих (Самсонов) – 19:30 (3x3) 6:7 Шмелёв – 19:55
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
13 февраля 2025, четверг. 11:40 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Шумаков (Губарев) – 03:23 (3x3) 1:1 Лямин (Сторчак) – 11:25 (3x3) 2:1 Губарев (Богуш) – 13:24 (3x3) 3:1 Акишин (Егор Иванов) – 13:39 (3x3) 3:2 Лямин (Чесалин) – 14:37 (3x3) 4:2 Пеньковский – 16:35 (3x3) 4:3 Макаров – 20:15
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
13 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шумаков (Мустафин) – 03:59 (3x3) 1:1 Самсонов (Мишкин) – 10:57 (3x3) 1:2 Самсонов (Рыжих) – 11:31 (3x3) 1:3 Кривченков (Лаврентьев) – 12:14 (3x3) 2:3 Бородкин (Губарев) – 13:20 (3x3) 3:3 Егор Иванов (Бородкин) – 14:35 (3x3) 3:4 Кривченков (Рыжих) – 15:23 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
Комментарии
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