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Экс-форвард команд КХЛ Теэму Пулккинен подписал контракт с клубом из Швейцарии

Экс-форвард команд КХЛ Теэму Пулккинен подписал контракт с клубом из Швейцарии
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Бывший нападающий клубов КХЛ Теэму Пулккинен подписал контракт с клубом из главной хоккейной лиги Швейцарии ХК «Ла Шо-де-Фон». Срок соглашения — до конца текущего сезона.

Напомним, 1 мая 2024 года Теэму Пулккинен покинул «Куньлунь Ред Стар». Он был единственным финским игроком в КХЛ сезона-2023/2024. В 37 встречах регулярного чемпионата форвард забросил пять шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.

Ранее 33-летний Пулккинен выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо». Всего в Континентальной хоккейной лиге Теэму провёл 319 матчей, в которых забросил 104 шайбы и сделал 82 голевые передачи с показателем полезности «-11».

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