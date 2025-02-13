Экс-форвард команд КХЛ Теэму Пулккинен подписал контракт с клубом из Швейцарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Теэму Пулккинен подписал контракт с клубом из главной хоккейной лиги Швейцарии ХК «Ла Шо-де-Фон». Срок соглашения — до конца текущего сезона.

Напомним, 1 мая 2024 года Теэму Пулккинен покинул «Куньлунь Ред Стар». Он был единственным финским игроком в КХЛ сезона-2023/2024. В 37 встречах регулярного чемпионата форвард забросил пять шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.

Ранее 33-летний Пулккинен выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо». Всего в Континентальной хоккейной лиге Теэму провёл 319 матчей, в которых забросил 104 шайбы и сделал 82 голевые передачи с показателем полезности «-11».