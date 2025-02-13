«Ты уже коснулся дна, хуже не станет». Российский вратарь НХЛ — о работе с психологом

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов рассказал о работе с канадским психологом, которая помогла ему обрести гармонию и не зацикливаться на хоккее.

— Когда читал твои прошлогодние переживания в интервью, что в какой-то момент чуть ли не заканчивать собирался, были мысли бросить всё и уехать в КХЛ, то было волнительно за тебя. Успокаивало, что у тебя богатый опыт по преодолению трудностей.

— Да уж. Половина сезона выдалась очень тяжёлой. Но я понял, чем себя убил. А выбраться помогла работа с психологом. Очень плодотворно получилось. Правда, много времени ушло, чтобы начать верить постороннему, по сути, человеку. Где-то два месяца. После этого осознал чётко, что просто реально зациклился на хоккее. Хоккей, хоккей, хоккей, постоянно себя накручиваешь: надо больше тяжёлой работы. Мне было необходимо разъяснить, что на хоккее жизнь не заканчивается. Два-три часа в день уделять хоккею — этого достаточно. А дальше у тебя есть ещё 21 час для остальной жизни.

— Пока не поймал гармонию, не спал ночами на фоне неудач?

— Постоянно думал, как играть лучше, как лучше для команды. И вот от таких постоянных мыслей загоняешь себя так, что выходить только хуже. Кажется, вроде простая истина, но мне потребовалась помощь, чтобы разобраться в себе. Я мог кататься по полтора часа в день, когда достаточно было сорока минут, и потом выйти из арены и вообще забыть про этот хоккей, про этих тренеров, про этого генерального менеджера. И думать уже о семье, о ребёнке. Это отличное правило, стараюсь его теперь придерживаться. Хороший матч или плохой — уже неважно. Выиграли — хорошо, проиграли — бывает. Но вне стадиона фокус только на близких.

— И такую гармонию ты постиг только в прошлом сезоне?

— Да.

— А психолог-то русский?

— Не-не. Женщина-канадка из Ванкувера. После каждой тренировки садился в машину и сразу ей звонил. Первую неделю ходил и думал: «Нафиг мне это надо», потом процесс пошёл.

— Кто порекомендовал?

— Не знаю, кому она помогала, но меня с ней свёл генеральный менеджер «Торонто» Брэд Тревеллинг. С ним я попал в этот кризис, с ним пришлось и выпутываться вместе. Искали выход, всё понимали, что дело в голове. Не можешь же ты за три месяца разучиться играть в хоккей, правильно? После лучшего сезона приходишь с лета и вообще ничего ловить не можешь. И я же не на лавочке три месяца пиво пил, а готовился, работал. Тесты показывали, что я в сумасшедшей физической форме, а шайбы не ловятся. Пришлось разбираться.

— Как я понял, эту терапию ты начал ещё до того, как выставили на драфт отказов?

— Незадолго. Причем самое смешное, что мы с ней этот момент проговаривали ещё раньше, чем он случился в реальности. Она спрашивает: «А что почувствуешь, если тебя завтра-послезавтра выставят на драфт отказов?» Я отвечаю: «Поеду в Россию». И она сказала интересную вещь: «Что, тебе станет лучше, если поедешь в Россию? Все будет то же самое, только в России».

— Как тебя выставили реально на драфт отказов, ей ты написал первой?

— Позвонил. Говорю: «Ну вот, меня выставили». Она сразу: «И что? В Россию пока не собираешься?» Дальше мы проговорили, что худшее для головы уже произошло и хуже быть не может. Помню её слова: «Ты же уже коснулся дна, хуже не станет, поэтому живи заново, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.