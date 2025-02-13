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Глотов может заработать в «Тракторе» 170 млн рублей, в контракте есть опция отъезда в НХЛ

Глотов может заработать в «Тракторе» 170 млн рублей, в контракте есть опция отъезда в НХЛ
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Как стало известно «Чемпионату», заработная плата по новому контракту нападающего Василия Глотова с «Трактором» составит 75 млн рублей за сезон, плюс бонусы 10 млн рублей. Соглашение предусматривает возможность отъезда в Национальную хоккейную лигу. Срок соглашения — до окончания сезона-2026/2027.

Глотов был обменян по ходу текущего сезона из петербургского СКА. В нынешнем сезоне нападающий набрал 29 (16+13) очков в 46 матчах, из которых 16 игр сыграл в Челябинске. За «Трактор» форвард отметился восемью набранными очками — забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 27-летний нападающий провёл 285 матчей, в которых набрал 150 очков — забросил 75 шайб и отдал 75 результативных передач.

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