Нападающий «Авангарда» Марк Верба забросил шайбу впервые за последний год

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Авангардом». Идёт третий период — счёт 6:1 в пользу омичей.

Пятую шайбу «Авангарда» забросил силовой нападающий Марк Верба. Форвард отметился голом впервые с 6 февраля 2024 года, когда он поразил пустые ворота петербургского СКА (9:5). Нападающий в текущем сезоне проводит свой 17-й матч и до этой игры имел лишь четыре результативные передачи.

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Всего в КХЛ Верба провёл 126 матчей и набрал 13 (8+5) очков.