Нападающий «Авангарда» Марк Верба забросил шайбу впервые за последний год
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Авангардом». Идёт третий период — счёт 6:1 в пользу омичей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 7
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Окулов, Якупов) – 16:57 (5x4) 0:2 Башкиров (Каблуков) – 26:54 (4x5) 0:3 Спунер (Фьоре, Меркли) – 33:21 (5x5) 1:3 Барулин (Грачёв) – 35:55 (5x4) 1:4 Фьоре (Окулов, Спунер) – 41:08 (5x4) 1:5 Верба (Меркли, Каблуков) – 41:55 (5x5) 1:6 Чистяков (Шарипзянов, Якупов) – 45:13 (5x5) 1:7 Окулов (Спунер, Гуляев) – 53:53 (5x5)
Пятую шайбу «Авангарда» забросил силовой нападающий Марк Верба. Форвард отметился голом впервые с 6 февраля 2024 года, когда он поразил пустые ворота петербургского СКА (9:5). Нападающий в текущем сезоне проводит свой 17-й матч и до этой игры имел лишь четыре результативные передачи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Всего в КХЛ Верба провёл 126 матчей и набрал 13 (8+5) очков.
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