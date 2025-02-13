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Амур — Авангард, результат матча 13 февраля, счет 1:7, КХЛ 2024-2025

«Авангард» забросил семь шайб и разгромил «Амур» в Хабаровске
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Авангардом». Встреча завершилась убедительной победой омичей со счётом 7:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 7
Авангард
Омск
0:1 Фьоре (Окулов, Якупов) – 16:57 (5x4)     0:2 Башкиров (Каблуков) – 26:54 (4x5)     0:3 Спунер (Фьоре, Меркли) – 33:21 (5x5)     1:3 Барулин (Грачёв) – 35:55 (5x4)     1:4 Фьоре (Окулов, Спунер) – 41:08 (5x4)     1:5 Верба (Меркли, Каблуков) – 41:55 (5x5)     1:6 Чистяков (Шарипзянов, Якупов) – 45:13 (5x5)     1:7 Окулов (Спунер, Гуляев) – 53:53 (5x5)    

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре. Гол и две результативные передачи на свой счёт записали форварды омского клуба Константин Окулов и Райан Спунер. Ещё по разу ворота «Амура» поражали Данил Башкиров, Марк Верба и Семён Чистяков. В составе хабаровского клуба единственную шайбу забросил Владислав Барулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» одержал третью победу подряд.

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