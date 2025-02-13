«Авангард» забросил семь шайб и разгромил «Амур» в Хабаровске

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Авангардом». Встреча завершилась убедительной победой омичей со счётом 7:1.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре. Гол и две результативные передачи на свой счёт записали форварды омского клуба Константин Окулов и Райан Спунер. Ещё по разу ворота «Амура» поражали Данил Башкиров, Марк Верба и Семён Чистяков. В составе хабаровского клуба единственную шайбу забросил Владислав Барулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» одержал третью победу подряд.