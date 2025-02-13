Самсонов — о переходе в «Вегас»: было пять вариантов. Выбрал контендера и не жалею

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов рассказал, почему выбрал клуб из Невады для продолжения карьеры.

— После сезона ты понимал, что в «Торонто» не останешься?

— В целом да. Поговорили с генеральным после сезона, он сказал, что ещё свяжется с агентом, но мне стало понятно — начинается новая страница моей жизни.

— $ 1,8 млн за сезон, однолетний контракт — это явно не цифры первого номера. В «Торонто» у тебя такой трюк прошёл, поэтому решил повторить?

— Сейчас, наверное, можно сказать, что у меня было пять вариантов. Были команды, которые давали больше денег и более длительные сроки. Но я выбрал контендера и ни о чём не жалею, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.