Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов — о переходе в «Вегас»: было пять вариантов. Выбрал контендера и не жалею

Самсонов — о переходе в «Вегас»: было пять вариантов. Выбрал контендера и не жалею
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов рассказал, почему выбрал клуб из Невады для продолжения карьеры.

— После сезона ты понимал, что в «Торонто» не останешься?
— В целом да. Поговорили с генеральным после сезона, он сказал, что ещё свяжется с агентом, но мне стало понятно — начинается новая страница моей жизни.

— $ 1,8 млн за сезон, однолетний контракт — это явно не цифры первого номера. В «Торонто» у тебя такой трюк прошёл, поэтому решил повторить?
— Сейчас, наверное, можно сказать, что у меня было пять вариантов. Были команды, которые давали больше денег и более длительные сроки. Но я выбрал контендера и ни о чём не жалею, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Самсоновым читайте на «Чемпионате»:
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли — подерёмся». Интервью с Самсоновым
Эксклюзив
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли — подерёмся». Интервью с Самсоновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android