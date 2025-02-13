Самсонов: в Торонто тебя знают в любом магазине. Думаю, без такого давления было бы легче

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов заявил, что в «Торонто Мэйпл Лифс» на игроков оказывается огромное давление со стороны фанатов.

— Теперь у тебя есть возможность сравнить многострадальный «Торонто», который десятилетиями мечтает о кубке, но каждый раз проваливается, и недавнего чемпиона. Ты нашел для себя, в чём разница?

— Глубоко копать эту тему не хочется. В «Торонто» классная раздевалка, сумасшедшая организация, но давление. Тебя знают в любом магазине. Да что меня — ребёнка даже моего знали, когда они с женой гуляли. Везде с тобой заговорят о хоккее, фотографии, автографы. Думаю, без такого давления ребятам было бы легче.

— А в Лас-Вегасе всем наплевать, кто такой Илья Самсонов?

— Я на знаменитом Стрипе был раза четыре. Не узнал ни один человек. В Торонто так просто в ресторан не сходишь. Где-то в магазине могут узнать, но такие случаи за сезон можно пересчитать на пальцах двух рук. Допустим, за мясом я езжу в конкретный магазин, там ребята знают. Кусок получше отрежут. Вот и все плюсы.

— На трибунах атмосфера сильно отличается?

— Арена «Вегаса» в плане шоу считается лучшей в лиге. Ты выходишь на лёд, как на дискотеку. Музыка, лазерное шоу. И это я даже не видел шоу перед игрой, жена показала — я охренел. Там такой перформанс! Болельщики в восторге.

— Есть у «Вегаса» преимущество в том, что в городе соблазнов выше шанс, что соперники, скажем так, хуже подготовятся?

— Скорее, да. Сами посмотрите: мы дома всех чехлим (смеётся). Конечно, свинья везде грязь найдет, погулять можно и в Виннипеге, но, думаю, этот момент реально существует.

— Но местным игрокам эти тусовки уже неинтересны?

— Могу зайти после матча в казино пару рук в покер сыграть, разгрузиться. Но без ажиотажа, с женой пару часов посидим и домой, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.