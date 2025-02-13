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Самсонов: пол-«Вегаса» на русском матерится. Причём качественно, допустим, «Петушара»

Самсонов: пол-«Вегаса» на русском матерится. Причём качественно, допустим, «Петушара»
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Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов заявил, что в команде много канадских и американских хоккеистов матерятся на русском языке.

— Ваша русская компания на спокойном, не опаздываете на собрания, как было с Кузнецовым?
— Ни в коем случае. Мы профессионалы.

— В раздевалке у вас свой русский угол?
— В некоторых командах запрещают на русском разговаривать. Здесь ничего такого нет. И ребята другие подхватывают. У нас полкоманды способны качественно материться. Причём не банальный набор, а такие, допустим, как «Петушара». Причем вставляют грамотно, к месту. Утром друг другу: «О, здарова, петушара». Сейчас всех обучу получше, будем на русских воздействовать.

— На льду в смысле?
— Ну конечно. А как ещё выигрывать? Представляешь, встаёт русский на вбрасывание против нашего, а ему американец: «Ну чё ты, петушара». Бац, и игра разладилась. Наши же ещё почти везде лидеры. Или к Шестёре подъедет и выдаст ему. Конечно, Игорёк посмеётся, но обстановочку-то разрушили. Вдруг напускает, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Самсоновым читайте на «Чемпионате»:
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли — подерёмся». Интервью с Самсоновым
Эксклюзив
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли — подерёмся». Интервью с Самсоновым
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