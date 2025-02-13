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Самсонов — о фанатах НХЛ: раздражает, когда «факи» тычет пятилетняя девочка

Самсонов — о фанатах НХЛ: раздражает, когда «факи» тычет пятилетняя девочка
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Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов заявил, что временами его раздражает агрессивное поведение некоторых болельщиков НХЛ.

— Как у тебя с болельщиками соперников складывается? Игоря Шестеркина ненавидят же в Питтсбурге и Каролине, а ты тоже давно в лиге.
— В «Бостоне» с таким сталкивался. Едешь к борту, тебе болельщики что-то орут, «факи» показывают. Не знаю. С одной стороны, мне и по фигу, но с другой — мы же так же приехали играть в хоккей, как и ваша команда, может, следует проявлять больше уважения? Больше всего раздражает, когда средние пальцы тычет, допустим, пятилетняя девочка. Если бы мой сын такое исполнил, думаю, сразу бы нашёл способ отучить. Хотя если здоровый лоб показывает, то, в принципе, такая же хрень. Если есть большое желание пообщаться — подойди на улице, что из-за стекла тыкать свой палец, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Самсоновым читайте на «Чемпионате»:
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли — подерёмся». Интервью с Самсоновым
Эксклюзив
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли — подерёмся». Интервью с Самсоновым
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