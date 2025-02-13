Покинувший КХЛ Брендан Перлини подписал контракт с швейцарским клубом ХК «Лозанна» до конца текущего сезона. Напомним, форвард по ходу сезона подписал контракт с «Спартаком», но после нескольких матчей решил покинуть клуб по собственному желанию. Канадец заявил, что не смог адаптироваться к игре в Континентальной хоккейной лиге.

28-летний канадский нападающий пополнил состав красно-белых перед дедлайном и успел провести за «Спартак» лишь четыре матча, отметившись результативной передачей с отрицательным показателем полезности «-2».

Несколько лет назад Перлини уже провёл некоторое время в Швейцарии, выступая за «Амбри-Пиотту».