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Адмирал — Автомобилист, результат матча 13 февраля, счет 4:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

Гол Шэна на последних секундах овертайма принёс «Адмиралу» победу над «Автомобилистом»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Муранов (Шулак) – 17:09 (5x5)     2:0 Гутик (Старков, Метальников) – 23:52 (5x5)     2:1 Мэйсек (Голышев, Да Коста) – 40:09 (5x4)     2:2 Меркли (Кизимов, Обидин) – 40:34 (5x5)     3:2 Старков (Гутик) – 43:06 (5x5)     3:3 Мэйсек (Шаров, Бывальцев) – 54:24 (5x5)     4:3 Шэн (Гутик, Старков) – 64:54 (4x3)    

К 24-й минуте матча «Адмирал» вёл со счётом 2:0 — голами отметились нападающие Иван Муранов и Даниил Гутик. «Автомобилист» забросил две шайбы за 25 секунд на первой минуте третьего периода и сравнял счёт в матче — отличились Брукс Мэйсек и Ник Меркли. Через несколько минут хозяева вновь вышли вперёд в счёте — гол забил Степан Старков. За пять с половиной минут до конца третьего периода Мэйсек оформил дубль и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время победу одержали хозяева благодаря голу в большинстве Павла Шэна за несколько секунд до окончания овертайма.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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