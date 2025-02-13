Гол Шэна на последних секундах овертайма принёс «Адмиралу» победу над «Автомобилистом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

К 24-й минуте матча «Адмирал» вёл со счётом 2:0 — голами отметились нападающие Иван Муранов и Даниил Гутик. «Автомобилист» забросил две шайбы за 25 секунд на первой минуте третьего периода и сравнял счёт в матче — отличились Брукс Мэйсек и Ник Меркли. Через несколько минут хозяева вновь вышли вперёд в счёте — гол забил Степан Старков. За пять с половиной минут до конца третьего периода Мэйсек оформил дубль и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время победу одержали хозяева благодаря голу в большинстве Павла Шэна за несколько секунд до окончания овертайма.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.