Самсонов: было бы офигенно, если бы в России прошли вынесенные матчи НХЛ

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов рассказал об общении с российским нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Карпизовым и заявил, что было бы здорово провести вынесенные матчи НХЛ в России.

— С Капризовым общаетесь по ходу сезона часто?

— В последние сезоны постоянно выпадают бэк-ту-бэк игры. Так сложнее пересекаться, но в том году в Миннесоте побывал у него в гостях. Нам тётя Наташа (мама Капризова. — Прим. «Чемпионата») приготовила вкусный ужин, с дядей Олегом (отец Капризова. — Прим. «Чемпионата») общались. Ещё же во время выездных игр в Швеции в прошлом сезоне тоже хорошо посидели. Мне очень понравилась эта традиция вынесенных матчей. Было бы офигенно, если бы в России они однажды прошли. Жалко, что Кирилл получил травму. Думаю, он мог бы побороться за «Харт» и лучшего снайпера.

— Боюсь, в Магнитогорске твою команду приняли бы так, что она бы вышла неготовой.

— Я бы точно не вышел (смеётся). Да в любом городе так встретили, что все бы слегли. Помню, в Швеции звоню Нюландеру с просьбой ресторан сделать. Он уточняет по количеству, а я говорю, что нас 18. Он был слегка шокирован. Приехали же семьи, друзья, агенты, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.