Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов: было бы офигенно, если бы в России прошли вынесенные матчи НХЛ

Самсонов: было бы офигенно, если бы в России прошли вынесенные матчи НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов рассказал об общении с российским нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Карпизовым и заявил, что было бы здорово провести вынесенные матчи НХЛ в России.

— С Капризовым общаетесь по ходу сезона часто?
— В последние сезоны постоянно выпадают бэк-ту-бэк игры. Так сложнее пересекаться, но в том году в Миннесоте побывал у него в гостях. Нам тётя Наташа (мама Капризова. — Прим. «Чемпионата») приготовила вкусный ужин, с дядей Олегом (отец Капризова. — Прим. «Чемпионата») общались. Ещё же во время выездных игр в Швеции в прошлом сезоне тоже хорошо посидели. Мне очень понравилась эта традиция вынесенных матчей. Было бы офигенно, если бы в России они однажды прошли. Жалко, что Кирилл получил травму. Думаю, он мог бы побороться за «Харт» и лучшего снайпера.

— Боюсь, в Магнитогорске твою команду приняли бы так, что она бы вышла неготовой.
— Я бы точно не вышел (смеётся). Да в любом городе так встретили, что все бы слегли. Помню, в Швеции звоню Нюландеру с просьбой ресторан сделать. Он уточняет по количеству, а я говорю, что нас 18. Он был слегка шокирован. Приехали же семьи, друзья, агенты, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Самсоновым читайте на «Чемпионате»:
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли — подерёмся». Интервью с Самсоновым
Эксклюзив
«Если встретимся с Шестёркиным в финале Кубка Стэнли — подерёмся». Интервью с Самсоновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android