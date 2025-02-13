Самсонов рассказал, какую фразу Овечкин кричит всем российским вратарям НХЛ

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов рассказал, какую фразу капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин кричит всем российским вратарям НХЛ.

— Когда ты уходил из «Вашингтона», озвучил обещание Овечкина забить тебе. В этом году он оформил хет-трик «Вегасу», правда, тебе только две, а одну — в пустые.

— Саня, кстати, обычно тоже кричит всем вратарям нашим: «Сейчас я тебе зафигачу». И всё остальное в таком духе. А меня не трогает. А хет-трик — да, сделал. Один в пустые, один от конька рикошетом. Так что я тоже вошёл в историю, помог чуть-чуть. Кто-то же говорил, вроде Петя Кочетков, что главное не пропустить ту самую рекордную. А то всю жизнь по всем каналам потом смотреть, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.