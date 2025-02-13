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«Детям прививают неправильные ценности». Любушкин — о радужных майках на разминках в НХЛ

«Детям прививают неправильные ценности». Любушкин — о радужных майках на разминках в НХЛ
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Защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин прокомментировал отменённую акцию НХЛ надевать радужные майки перед некоторыми матчами в поддержку ЛГБТ-сообществ*.

— Помнишь, ты отказывался выходить в майке, в этой радужной? Вот здесь-то (в Далласе. – Прим. «Чемпионата») это приветствуют по-любому. То есть здесь-то консерваторы, они по-другому вообще же к этому относятся, чем там, например, в других местах.
— Тема осталась уже в прошлом, потому что мы уже не делаем этого.

— Проворов, он первый это сделал, и там столько понеслось, там, прям после него…
— Молодец. Респект и уважение.

— А вот если бы, например, он-то не сделал бы тогда…
— Я ни разу не надевал эту майку, потому что майки-то эти уже давным-давно начали надевать. Это не первый год тогда был.

— Но почему-то вот тогда Проворов сделал это и всё понеслось как бы.
— Людям нужно за что-то ухватиться, знаешь, что-то раздуть, что-то писать. Возможно, так получалось то, что, когда эти майки начали надевать, меня как раз обменяли в «Торонто». И «Аризона» тогда ещё не надевала эти майки, а «Торонто» уже надевали.

— А сейчас же, получается, они вообще, некоторые команды, отменили эту традицию?
— Все отменили. Лига отменила. Сейчас же уже нет никаких маек на раскатке. Человек может делать, что хочет, и ты не должен это пропагандировать. То есть если ты хороший человек, я всегда тебе пожму руку, неважно для меня, кто ты. Просто ты будь хорошим человеком, не надо показывать другим, какие у тебя вкусовые качества, предпочтения. Ты можешь делать это всё приватно. Когда это выставляют на публику и пропагандируют, так сказать, это уже проблема. Проблема даже больше не для взрослого населения, а для поколения детей. Потому что они это видят и считают, что это нормально. И им прививают эти качества, наверное, ценности неправильные. Проблема в том, что это выставляют ещё на публику. То, что, если я не хочу это делать, вот одевать эту майку такую, почему я должен это делать? Я не поддерживаю, не хочу участвовать в пропаганде, — сказал Любушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.

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